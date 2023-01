España se queda sin tenistas en Australia tras la derrota de Bautista

El castellonense Roberto Bautista (25 ATP) cayó en los octavos de final del Abierto de Australia frente al estadounidense Tommy Paul (35) por 6-2, 4-6, 6-2 y 7-5 y dejó la competición sin representación española.

Paul, que venció en la segunda ronda al malagueño Alejandro Davidovich (30), se confirma como la bestia negra para los españoles, después de superar sus once últimos encuentros frente a tenistas de esta nacionalidad.

El ruso Andrey Rublev (5) se llevó un duelo dramático ante el danés Holger Rune (9) por un ajustado 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6 (9) y disputará los cuartos de final del Abierto de Australia.

El moscovita salvó al saque dos pelotas de partido con el 5-6 y remontó un 0-5 en el superjuego de desempate, en el que el danés también superó dos puntos de partido antes de sucumbir.

Es la séptima vez que el ruso se clasifica para unos cuartos de final de un Grand Slam y la segunda vez que lo consigue a orillas del Yarra. Rublev bromeó con el público de la Rod Laver Arena sobre las seis ocasiones en las que se ha quedado a las puertas de disputar unas semifinales de un ‘major’.

Firmó un encuentro brillante, con 58 golpes ganadores, que contrarrestaron los 44 del danés, y 37 errores no forzados, 23 menos que su contrincante.

El choque se prolongó durante 3 horas y 37 minutos, en las que ambos jugadores desperdiciaron múltiples ocasiones para decidirlo sin necesidad de llegar al 'super tie-break'.

El joven estadounidense Ben Shelton se llevó un duelo entre exjugadores de la competición universitaria estadounidense (NCAA) ante su compatriota J.J. Wolf por un apretado 6-7(5), 6-2, 6-7(4), 7-6(4) y 6-2 y alcanzó los cuartos de final del Abierto de Australia, el mejor resultado de su carrera.

“Ha sido un sueño hasta ahora. Fue un partido muy físico, con muchos cambios. Estaba centrado en mantener la energía y confiar en mi estado físico y en mi lucha”, comentó el jugador de 20 años, que disputa su primer Abierto de Australia.

La polaca y sensación del torneo Magda Linette se enfrentará con la checa Karolina Pliskova (30) en los cuartos de final del Abierto de Australia después de superar a la francesa Caroline Garcia (4) y la china Shuai Zhang (23).

A los 30 años y en lo que está siendo su participación número 30, la única polaca con opciones tanto en el cuadro femenino como en el femenino tendrá la posibilidad de hacerse un hueco entre las mejores cuatro tenistas de la competición este miércoles en la Rod Laver Arena.

La veterana tenista de Polonia remontó un 5-3 con rotura de desventaja para imponerse por un ajustado 7-6(3) y 6-4 en una hora y 57 minutos.

Su victoria ante la jugadora gala es su cuarta ante una tenista del top-10. Su siguiente rival será la checa Pliskova que consiguió acceder a los cuartos de final de un slam por undécima vez en su carrera.

No tuvo que exprimirse tanto como la que será su siguiente rival después de certificar el pase por 6-4 y 6-0 en 55 minutos. Estableció un rotundo 8-0 en el cara a cara que mantiene con la china Zhang.

La bielorrusa Aryna Sabalenka (5), que cuenta con un record de 8-0 desde que arrancó el año, frenó la racha de la suiza Belinda Bencic, que contaba con el mismo número de partidos ganados en 2023, tras imponerse por un 7-5 y 6-2 que le sirvió para alcanzar por primera vez en su carrera los cuartos de final en el Abierto de Australia.

A perfect 8? from 8? since arriving Down Under, @SabalenkaA has yet to drop a set on her run to the #AusOpen quarterfinals.



How far can she go at #AO2023?