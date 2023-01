Rafa Nadal tira de veteranía para vencer al británico Draper en su debut en el Abierto de Australia

El español Rafael Nadal (1) superó una exigente cita ante el joven inglés de 21 años Jack Draper por 7-5, 2-6, 6-4 y 6-1, tras tres horas y cuarenta minutos, y se enfrentará en la segunda ronda del Abierto de Australia al estadounidense Mackenzie McDonald.

“El año pasado fue uno de los torneos más emocionantes de mi carrera, pero eso es el pasado. Necesitaba esta victoria porque en el último mes no había acumulado ninguna. He jugado contra uno de los rivales más peligrosos para una primera ronda”, afirmó en la entrevista sobre la pista Rod Laver Arena a la conclusión del choque.

El vigente campeón no ofreció su mejor repertorio, situación lógica para una primera ronda, pero supo sufrir en momentos delicados, como el final del tercer set, para catapultar sus esperanzas de lograr una nueva gesta a orillas del Yarra.

