Paula Badosa, en El Partidazo de COPE: "Me ha entrado ansiedad y claustrofobia; gracias por llamarme"

Hablamos con la tenista Paula Badosa de la cuarentena que tiene que guardar en un hotel australiano después de que un pasajero del avión en el que viajó a Australia diera positivo. La española explicó en El Partidazo de COPE la situación en la que está, encerrada en una habitación y sin poder ver a nadie: "Gracias por llamarme porque así me distraigo un poco. Estoy un poco mejor, al final te haces a la idea pero es que me estaba agobiando muchñisimo porque la habitación era muy pequeña y sin ventanas y al pensar que tenía que estar catorce días ahí me entró ansiedad. Me quejé a la WTA para conseguir una habitación un poco más grande o poder ver a mi entrenador; desde ayer me hicieron ese favor y estoy un poco mejor porque al menos tengo a alguien con quien hablar. Yo estoy peloteando contra la pared, para quitarte un poco el mono y agarrar un poco el grip, para que no te salgan ampollas".

The takeover is on.@PaulaBadosa gives us an inside look at the @AustralianOpen quarantine.



Head to our Instagram Stories for all the details.#AusOpenpic.twitter.com/jTXpxDwUBf — Tennis Channel (@TennisChannel) January 18, 2021

La tenista española se quejó de que nadie les explicó que tendrían que guardar cuarentena si un pasajero del avión daba positivo porque, si lo hubirea sabido, no habría disputado el torneo: "Esto me corta la línea ascendente que llevaba y he estado una semana antes sin entrenar porque estaba un poco enferma; voy a estar tres semanas sin entrenar y voy a competir con las mejores del mundo, no tiene sentido. Voy a llegar un poco justa. A nadie se nos informó de esta situación cuando firmamos el consentimiento. Nos dijeron que con un positivo en el avión tendríamos que estar encerrados, si llego a saber eso no lo hubiera hecho porque es lo que al final ha pasado. Algunos me dicen que voy a ganar dinero por estar así pero desde pequeña he estado viajando con una maleta para ganarme esto. Lo veo injusto".

�� @paulabadosa, tenista española confinada en Melbourne, en @partidazocope



�� "Gracias por la llamada, así me puedo distraer un poco"



�� "Me ha entrado ansiedad y claustrofobia. No soy la única jugadora a la que le está pasando esto"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/K6S0IaZXF3 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 18, 2021

Paula reconoce que sigue entrenando gracias a vídeos de Youtube para conseguir mantenerse en forma de cara al comienzo del primer Grand Slam de la temporada: "Sigo entrenamientos en YouTube, utilizo una botella de agua como una pesa... es todo muy casero".