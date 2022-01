Contundente estreno de Nadal en Australia; Alcaraz, Carreño, Martínez, Sorribes y Párrizas avanzan

El español Rafael Nadal (6) convenció con una perfecta puesta en escena en la primera ronda del Abierto de Australia tras superar con comodidad al estadounidense Marcos Giron por 6-1, 6-4 y 6-2, en un partido en el que no concedió ninguna pelota de ruptura.

“Han sido meses muy complicados para mí. Es imposible estar más feliz”, comentó tras cerrar su estreno en menos de dos horas.

El balear disipó las dudas generadas tras comentar que sus expectativas no eran las mismas por su largo periodo de inactividad después de abrumar al estadounidense con 27 golpes ganadores y un alto porcentaje (88%) de puntos con primeros servicios.

Nadal, que será el único candidato en alcanzar su Grand Slam número 21 después de la deportación del serbio Novak Djokovic, podría enfrentarse en una exigente segunda ronda al australiano e invitado Thanasi Kokkinakis que llegó a Melbourne tras coronarse campeón en Adelaida.

El joven español Carlos Alcaraz de 18 años superó con facilidad al chileno de la previa Alejandro Tabilo por 6-2, 6-2 y 6-3 en lo que fue su estreno como cabeza de serie en un Grand Slam.

El partido se acercó a las dos horas de duración y el murciano se podría enfrentar en la siguiente ronda al húngaro Marton Fucsovics o al serbio Dusan Lajovic.

Alcaraz dominó con un imperial servicio después de acumular doce saques directos y contar con un incontestable 80% de los puntos con primeros servicios.

Su destreza al saque contrastó con los nervios de su rival, quien normalmente domina sus partidos con potentes servicios, después de que concediera un total de dieciséis pelotas de rotura.

