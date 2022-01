Medvedev carga contra el público de la Rod Laver Arena: "Cerebros vacíos... sus vidas deben ser muy malas"

El ruso Daniil Medvedev ha criticado la actitud del público de la Rod Laver Arena durante la final del Open de Australia contra Rafa Nadal porque la mayor parte de los asistentes ha celebrado los fallos de Medvedev y ha silbado al número 2 del mundo.

Un ejemplo de ello fue el final del tercer set que un fallo de Medvedev dio la victoria a Nadal en esa tercera manga. Durante un parón y mientras que hablaba con el juez de silla, Medvedev criticó esta circunstancia:

"Cerebros vacíos, sus vidas deben de estar muy malas", comentó visiblemente disgustado.

"Empty brains... their lives must be very bad!"



Daniil Medvedev makes his feelings clear about the Melbourne crowd ??#AusOpen | @DaniilMedwedpic.twitter.com/WBFEKt9wBb