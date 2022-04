Tommy Robredo dice adiós al tenis profesional tras caer en el Godó: "Hay que ir dejando paso"

Tommy Robredo ha caído este lunes en el Godó - Barcelona Open Banc. Su derrota frente al español Bernabé Zapata en primera ronda por 6-1 y 6-1 ha sido el último partido de su carrera como profesional.

"Hoy sólo estaba centrado en dar la vuelta al partido, no pensaba tanto en disfrutar del final. Sólo quería dar una pelea larga y divertida", ha dicho al final del encuentro, en la rueda de prensa de su despedida.

Robredo ha estado respaldado por una buena entrada de público, que se ha puesto en pie para decirle adiós al tenista catalán: "Cuando tienes 16 años y ves esto desde dentro lo cambia todo. Este deporte es una maravilla, y he tenido la suerte de tener batallas muy fuertes que me han motivado para seguir jugando. Hoy mismo la grada ha estado genial", reconocía.

De forma paralela, muchos otros grandes del tenis, como Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero o Andy Murray, entre otros, se han sumado a un vídeo publicado en redes sociales.

Una carrera de 24 años dedicados al tenis

Robredo se despide después de 24 años de carrera. Debutó en el circuito profesional en 1998 A sus 39 años se despide del tenis en activo, después de 890 partidos, de los que ha ganado 533.

En su palmarés, 12 títulos: Sopot (2001 y 2007), Barcelona (2004), Bastad (2006 y 2008), Hamburgo (2006), Metz (2007), Buenos Aires (2009), Costa da Sauipe (2009), Santiago (2011), Umag (2013) y Casablanca (2013).

Llegó a ser el número 5 del Ranking ATP, en 2006.

"No puedo escoger un momento de mi carrera con el que quedarme. Si te digo uno falto el respeto a otros momentos bonitos dentro de una pista de Tenis. Me acordaré de todo lo que he hecho y me ha pasado, sea bueno o malo", declaró Robredo.

Sus planes pasan por descansar y dedicar más tiempo a su familia y seres queridos: "Me gustaría tomarme un tiempo para descansar. Quiero seguir en el mundo del Tenis pero de momento voy a parar un poco. En unos meses veremos. El tenista tiene una vida solitaria. No estás todo el tiempo con tu familia, y ahora ya tengo ganas de estar con mi mujer y mi hija. Cuando tienes una familia y ya has hecho una carrera muy larga, ves otro tipo de vida que disfrutas más que la anterior".