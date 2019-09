La serie que vio Rafa Nadal tras su victoria en el US Open

Rafa Nadal ha hablado este martes con Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE' para contar cómo se sintió durante la final del US Open al enfrentarse al ruso Medvedev y sobre todo cómo se siente tras el partido que duró casi cinco horas, “lo primero es intentar descasar, intentar adaptarse al horario y hacer las cosas de la mejor manera posible a nivel de recuperación activa. Rafa ha explicado que estos días está por su academia de Manacor, “haciéndome masajes y trabajando en el gimnasio”.

El balear ha desvelado que para desconectar ha estado “tumbado en el sofá de casa viendo alguna serie e intentando no pensar mucho en tenis”.





Rafa Nadal ha reconocido que está combinando varias series: “Empecé a ver Chernobyl y luego Stranger Things, pero veo tantas cosas en los viajes que ni me acuerdo”. Ambas series están entre las más vistas este año. Stranger Things, es una serie de misterio y ciencia ficción ambientada en los 80 que protagoniza un grupo de niños. Por su parte, Chernobyl es una serie basada en hechos que cuenta al detalle lo que ocurrió en el desastre nuclear de la central de Ucrania.



ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA A RAFA NADAL EN 'EL PARTIDAZO DE COPE'





��️��️ @RafaelNadal en @partidazocope



➡️ "No me cabreé por los warning en ningún momento"



➡️ "Creo que se podía haber tenido un poquito de mano izquierda y dejar que nos recuperásemos entre puntos, pero no fue así y tuve que aceptar las cosas como vienen"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/wZv7tVR4rl