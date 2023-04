Roberto Carballés remonta en la final de Marrakech y suma el segundo título de su carrera

El español Roberto Carballés protagonizó una estupenda remontada ante el francés Alexandre Muller para lograr, en tres sets, el triunfo en el torneo de Marrakech, el segundo título de su carrera tras el obtenido en Quito hace cinco temporadas.



El tenista tinerfeño, que el lunes aparecerá en la mejor posición en la clasificación mundial en toda su trayectoria, entre los cincuenta primeros del ránking, venció por 4-6, 7-6(3) y 6-2 después de casi tres horas de lucha.

COMEBACK COMPLETE! ??@Robertocarba93 is your CHAMPION in Marrakech after fighting back to get past Muller 4-6 7-6(3) 6-2. ??#GrandPrixHassanIIpic.twitter.com/j76KM65Fbw