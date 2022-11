La reflexión de Rafa Nadal que pone en valor el periodismo deportivo: "Sin vosotros, seríamos menos"

Ahora que los deportistas hablan cada vez menos, y prefieren streaming 'sin filtros' o sin preguntas incómodas, Rafa Nadal hizo una larga exposición sobre por qué prefiere el periodismo deportivo más tradicional.

"No soy un gran entendido de estas nuevas tecnologías o modos de comunicación porque probablemente vengo de otra generación que no ha crecido con las redes sociales y estos métodos de comunicación", comenzó su reflexión Nadal, a la pregunta del enviado especial a Turín de la Cadena COPE, Ángel García.

?? Don Rafael Nadal Parera reflexiona sobre el periodismo y las nuevas formas de comunicación



???? Cojan boli y papel y tomen nota...



??? Pregunta @agarciamuniz para @partidazocope



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/ySLBhSCkoq — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 17, 2022





"Al final, sin vosotros pasaríamos desapercibidos, y sólo se darían cuenta de las cosas que ocurren en el mundo las personas que estuvieran dentro de las pistas Hoy gracias a gente como vosotros, especialmente los que hacéis el esfuerzo de viajar muchas semanas al año tenéis la capacidad de contar de una manera más directa y real que la otra gente que no viaja con nosotros", declaró Nadal.

La importancia de seguir la información desde dentro

Nadal valoró la posibilidad que tiene un periodista de contar la información más completa y más real desde dentro, donde está la noticia: "Hay una cosa del periodismo que para mí, desde mi humilde punto de vista, es importante. Es ver la cara del jugador, el entrenamiento, el estado tenístico, que también se aprecia en los entrenamientos".

"Seguramente me hayáis visto entrenarme estos días y me hayáis visto bien, porque yo también me he visto bien. Pero probablemente los que no están aquí digan 'qué mal se ha preparado Rafa Nadal para este torneo', y eso no se ajusta a la realidad. Lo que transmitís vosotros, lo hacéis desde un punto de vista externo lo que le pasa al jugador. Si lo transmite un jugador desde el punto de vista directo, bueno, los que reciben la información lo reciben de forma directa pero desde un punto de vista personal del jugador", comentó, en alusión a su reciente participación en el ATP Finals, donde Nadal perdió dos de los tres partidos de la fase de grupos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Al final lo que vosotros transmitís es la realidad del propio jugador y podéis contarlo a través de diferentes puntos de vista, que es la gracia del periodismo: que cada cual cuente la historia desde su punto de vista personal teniendo la información necesaria como para poder contarlo".

"Somos lo grandes o lo pequeños que somos por lo que conseguimos en la pista pero sin la comunicación de vosotros, seríamos mucho menos", concluyó.