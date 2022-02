Rafa Nadal, sobre la expulsión de Zverev: "Merece la sanción porque no se puede actuar de esta manera"

Rafa Nadal, ganador de 21 títulos de Grand Slam, aseguró este miércoles que por encima de los números, lo importante a estas alturas de su carrera es poder jugar al tenis."Más allá de victorias, para mí lo más importante es estar jugando. Las cosas se han dado, mejor imposible; a pesar de esto lo importante es que estoy pudiendo jugar", señaló en una rueda de prensa, luego de acceder a cuartos de finales en el Abierto de Acapulco.

Zverev, descalificado en Acapulco tras propinarle tres raquetazos al juez de silla Alexander Zverev golpeó varias veces con la raqueta a los pies del juez de silla que arbitraba el partido de dobles en el que perdió.

"¿Zverev? Ojalá sirva de aprendizaje para él y los que tienen este tipo de actitudes que últimamente se ponen de moda. He leído su comunicado, es positivo que lo reconozca y se disculpe"

Nadal venció por 6-0, 6-3 al estadounidense Stefan Kozlov, con lo que logró su mejor inicio de temporada, con 12 victorias seguidas. Sin embargo, dio poca importancia al asunto y reiteró que nunca en su vida ha estado apegado a los récords."Nunca he estado pendiente de los números; estoy más pendiente de jugar bien y si es así hay más opciones de que los números salgan", agregó.

Al referirse a la expulsión del torneo del alemán Alexander Zverev, quien agredió a un juez, Nadal dijo que lleva una buena relación con el número tres del mundo, pero se merece la sanción. "Es un acto desafortunado, sin ninguna duda. Al final creo que merece la sanción porque no se puede actuar de esta manera. "Creo que Sascha es consciente de ello y espero que esto sirva de aprendizaje tanto para él como para otros jóvenes que a veces pierden también los nervios en la pista", expresó.

Nadal dijo entender los momentos de frustración en el tenis y que algún jugador rompa la raqueta, aunque él no lo hace porque fue educado de otra manera, sin embargo la falta de respeto es otro tema. "Lo que hizo Sacha es una excepción. No es algo que acostumbre a hacer", señaló. "Es lógico que la organización que rige nuestro deporte se haga respetar y haga respetar a los jueces de silla y al deporte en general. No voy a entrar yo en lo que es justo o no justo a nivel de sanciones, pero al final sí que se tienen que parar un poco ese tipo de actitudes que se ponen un poquito más de moda", añadió.

"He leido el comunicado de Zverev y lo refleja muy bien y para mí es un paso positivo hacia delante que lo reconozca y que se disculpe. Ojalá que no lo vuelva a hacer y le volvamos a ver pronto", contando que "entiendo la frustración y que en un arrebato se puede romper una raqueta, no lo crítico más de la cuenta aunque no me gusta. Yo he sido educado de otra manera".

El de Manacor también habló del público que ve tenis:"Hay millones de niños que están desarrollando su actitud y al menos un mínimo de respeto y ejemplo deberíamos ser para los niños. Entiendo la frustración, pero tiene que haber unos límites. Todo el mundo puede cometer errores y hay que perdonarle, sin niguna duda".