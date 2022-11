Rafa Nadal pierde ante Auger-Aliassime y dice prácticamente adiós a las ATP Finals

El español Rafael Nadal sumó su segunda derrota consecutiva en las Finales ATP que se celebran en Turín, la cuarta en seguida en general, al caer ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, en dos sets, con un tanteo general de 6-3 y 6-4, tras casi dos horas de batalla.



Dos partidos, cuatro sets encajados y ninguno a favor. Ese es el balance de Nadal en estas Finales ATP, el único torneo de prestigio que le falta en sus vitrinas, que se juega en unas condiciones que no le favorecen, en pista dura y bajo techo. Sus opciones para acceder a semifinales son más que complicadas, depende de que el estadounidense Fritz Taylor gane al noruego Casper Ruud en dos sets para empezar las cábalas.

Ningún set a favor

El partido fue una revancha del enfrentamiento de octavos de final de un Roland Garros que acabó levantando el de Manacor, en el que se impuso con dificultad al canadiense en cinco sets y con una pequeña diferencia respecto al partido de este martes: la presencia de su tío y mentor Toni Nadal, que no tomó parte en París en ninguno de los dos banquillos y que en el Pala Alpitour estuvo en el del canadiense -una de las nuevas sensaciones del circuito-, contenido, eso sí, en gestos, sin celebrar puntos de ninguno de sus contendientes, consciente del conflicto de intereses.