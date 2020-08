Rafa Nadal no participará en el US Open

El US Open continúa perdiendo adeptos. Primero fue Nick Kyrgios quien decidió no participar en el torneo y, ahora, es el número dos del mundo, Rafa Nadal, quien anuncia que no participará. A través de sus redes sociales, el manacorí ha anunciado su decisión "tras pensarlo mucho", debido a la crisis sanitaria que azota al planeta.

"Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control. Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad", ha escrito.