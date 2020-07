Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza vuelven a la competición en el Masters de Cincinnati

Los españoles Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza volverán a las pistas en el torneo de Cincinnati (Estados Unidos), que se disputará del 20 al 28 de agosto, según confirmó este miércoles el torneo, que dio a conocer su lista de inscritos.

La cita en pista dura, de categoría Masters 1.000 de la ATP y de Premier 5 de la WTA, será la primera para el circuito masculino desde el pasado mes de marzo después de la cancelación del torneo de Washington por la crisis del coronavirus. El femenino tiene previsto volver la semana que viene en Palermo (Italia).

�� THIS IS NOT A DRILL �� Our 2020 @atptour player field has arrived! Check out the full list (which includes ��️ former #WesternandSouthernOpen champs): https://t.co/cs4870Bpwg pic.twitter.com/KeGwAJlr2F

El balear, campeón en Cincinati en 2013 y que no jugó este torneo los dos últimos años, partirá como segundo cabeza de serie en el cuadro por detrás del serbio Novak Djokovic. Además de estos dos jugadores, también estarán en esta cita el actual campeón, el ruso Daniil Medvedev, el austriaco Dominic Thiem, o los también españoles Roberto Bautista y Pablo Carreño.

En cuanto al cuadro femenino, la checa Karolina Pliskova, actual tres del mundo, será la primera favorita, mientras que la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, ganadora del evento en 2017, partiría como la décima cabeza de serie.

Drumroll please.... ��



Our @WTA player field is HERE!



Five past champions are among the stars we'll see in action at the 2020 #WesternandSouthernOpen: https://t.co/cs4870Bpwgpic.twitter.com/dSN5XlxRn6