La policía va a casa de Thiem al confundir sus gritos entrenando con la grabación de una película para adultos

Dominic Thiem, el tenista austriaco ganador del US Open 2020, desveló en una entrevista con la emisora O3 Radio una curiosa anécdota sucedida en el pueblo de Traiskirchen, mientras se entrena para su regreso a las pistas tras una lesión de muñeca que le ha tenido parado durante un largo tiempo y que no le deja encontrar sus mejores sensaciones.

Thiem reveló que días atrás la policía se había personado en su domicilio alertada por los vecinos. Estos se quejaban de los gritos y gemidos que se escuchaban en la casa durante más de una hora y llamaron a los cuerpos y fuerzas de seguridad al pensarse que allí se estaba grabando una película de cine para adultos.

Cuando la polícia acudió al inmueble se encontró al tenista austriaco entrenándose y comprobaron que los sonidos no eran más que los gritos que este profería al golpear con fuerza la bola. "No es la primera vez que me pasa esto. Siempre es divertido y hasta lo entiendo porque, a veces, cuando entreno grito mucho y hago ruidos raros", reconoció el ganador de 17 títulos de la ATP.