Paula Badosa arranca con victoria en el torneo de Charleston

La tenista española Paula Badosadebutó con un sólido triunfo este miércoles en el torneo de Charleston (Estados Unidos), de categoría WTA 500 y que se disputa en tierra batida, ante la húngara Anna Bondar (6-1, 6-4), en su estreno dentro del podio del ranking como número tres del mundo.

First clay match under her belt ?



A superb match point sends @paulabadosa into Round 3!#CharlestonOpenpic.twitter.com/aJn30pAMv1