El Open de Australia confirma la participación de Roger Federer en el próximo torneo

El tenista suizo Roger Federer, que lleva casi un año sin disputar un partido oficial, se ha inscrito para disputar el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la próxima temporada que se disputará entre los días 8 y 21 de febrero en Melbourne Park.

El torneo hizo oficial este jueves la lista de cabezas de series y en ella figura Federer en quinta posición por detrás de Novak Djokovic (1), Rafa Nadal (2), Dominic Thiem (3) y Daniil Medvedev (4). En categoría femenina, las principales aspirantes son Ashleigh Barty (1), Simona Halep (2), Naomi Osaka (3), Sofia Kenin (4) y Elina Svitolina (5).

"Aunque el Abierto de Australia será un diferente al de años anteriores, la seguridad de todos es nuestra máxima prioridad. Tenemos la oportunidad de organizar un torneo muy seguro y de brindarles a los jugadores la experiencia de competir nuevamente delante de los aficionados, algo que se han perdido durante la mayor parte de este año", recordó el directo del certamen, Craig Tiley, en un comunicado.

�� DOMINANCE ����@DjokerNole, @serenawilliams and @rogerfederer will start #AO2021 with a remarkable 21 #AusOpen singles titles between them. Will more history be made in February?