Novak Djokovic: "La rivalidad con Rafa Nadal es muy especial y continúa"

El tenista serbio Novak Djokovic tiene claro que, al igual que el pasado viernes con el suizo Roger Federer, le encantaría que el día de su retirada estuviesen junto a él sus "mayores rivales", y aseguró que sin el de Basilea, es el español Rafa Nadal con el que guarda "una rivalidad muy especial".



"Fue un momento muy conmovedor, muy emotivo. Ver a sus hijos y su familia también me emocionó. También debo decir que estaba pensando en cómo me vería cuando me despidiera del tenis", confesó Djokovic ante los medios antes de su debut este jueves en el torneo de Tel Aviv.

En este sentido, el ganador de 21 'Grand Slams' reconoció que hay "una cosa" que también desearía ese hipotético día. "Además de, por supuesto, mi familia y las personas cercanas en mi vida, me encantaría tener a mis mayores rivales y competidores allí porque agregó algo más especial, agregó más importancia a ese momento", subrayó.

Ahora, con Roger Federer ya retirado, el de Belgrado no escondió que el español Rafa Nadal sigue siendo su mayor rival. "Jugamos la mayor cantidad de partidos entre nosotros de cualquier otra rivalidad en la historia del tenis. La rivalidad es muy especial y continúa", admitió. "Con suerte, tendremos la oportunidad de jugar el uno contra el otro más veces porque es emocionante para nosotros y también para los aficionados del tenis y del deporte en todo el mundo", añadió Djokovic.