Nadal supera a Thompson y se verá las caras con Carreño en los cuartos de final de París

El español Rafael Nadal logró este jueves la clasificación para los cuartos de final del Masters 1.000 de París al derrotar al australiano Jordan Thompson por 6-1 y 7-6 (3) en una hora y 3 minutos, y se medirá por un puesto en semifinales contra su compatriota Pablo Carreño.

La victoria 1.001 de Nadal fue más placentera que la anterior, contra Feliciano López. Si su entrada en el torneo fue fría, lo que permitió a López apuntarse la primera manga, Nadal demostró que su adaptación a la pista rápida bajo techo es ya una realidad.

Como un huracán pasó por encima del australiano, que nunca había alcanzado los cuartos de un Masters 1.000, y se apuntó la primera manga en poco más de media hora. En la segunda el australiano ajustó su raqueta, sobre todo con el servicio, que amarró con fuerza sin dar opciones de asalto a Nadal, que no encontró la forma de desestabilizar a su rival. Sus armas son menos válidas en el contexto del pabellón cubierto del barrio de Bercy y su margen de maniobra se estrecha.

