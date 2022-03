Nadal desvela el secreto para lograr sus increíbles remontadas

Rafa Nadal remontó este sábado un 2-5 adverso en el tercer set y eliminó al estadounidense Sebastian Korda en su estreno en Indian Wells, aseguró que "lo normal en un partido así es que pierdas 90 veces de 100", pero destacó que si tienes la fuerza de competir, "tienes un 10 % de opciones".

"Lo normal en un partido así es que pierdas 90 veces de 100. Pero si te rindes, vas a perder 100 de 100. Si estás allí, tienes un 10 % de opciones", dijo Nadal en la rueda de prensa posterior a su victoria, la décimo sexta en otros tantos encuentros disputados en este 2022.

Nadal, que conquistó el Abierto de Australia, Melbourne y Acapulco este año, reconoció que pensó que había "perdido" cuando Korda llegó a sacar por el partido. "Pensé que había perdido hoy y en Australia tuve unas sensaciones parecidas. Pero eso no significa que no iba a seguir intentándolo o a seguir luchando", afirmó.

"Incluso si pienso que voy a perder el partido, mi idea antes de ir a restar con el 2-5 es, bueno, estoy jugando mal, voy dos roturas abajo, pero si voy a perder, voy a intentar acabar el partido con mejores sensaciones. Así que tengo que luchar para tener esas sensaciones mejores", agregó.





Su tremenda reacción le permitió forzar el desempate y sellar un gran triunfo para avanzar a la tercera ronda en Indian Wells, torneo que conquistó en tres ocasiones (2007, 2009 y 2013). "Jugué un poco mejor, él cometió unos errores. Luego, con 5-3, si logras salvar ese juego, con 5-4 nunca se sabe qué puede pasar. Un 5-2 adverso es muy difícil de recuperar, recuperar dos roturas pasa pocas veces. Pero con un 5-4 y una rotura, si logras un par de buenos golpes, el rival se pone un poco nervioso", aseguró.

"Si la gente piensa que yo confío en ganar cada vez que voy perdiendo, eso no es así. No soy así. No tengo tanta confianza como para decir que incluso si voy perdiendo 2-5 voy a remontar", prosiguió. "Pero en mi mente digo, bueno, es casi imposible, pero no quiero dejar de luchar, voy a seguir. Intentemos que él gane, no que yo le ayude a ganar", concluyó el de Manacor.

Badosa pensó en representar a Estados Unidos, pero cambió de opinión

Paula Badosa aseguró que cuando era muy pequeña se planteó representar a Estados Unidos, al haber nacido en Manhattan, pero destacó que eligió España porque es donde creció a nivel tenístico y donde vive su familia. "Me lo planteé cuando era muy pequeña. Pero es que empecé a jugar al tenis en España y toda mi familia es de España. Nací en Estados Unidos y viví aquí, de verdad tengo parte de mi corazón aquí", afirmó Badosa en rueda de prensa tras su triunfo en Indian Wells, donde defiende la corona ganada el año pasado. "Lo pensé, pero tenía que vivir en Estados Unidos y estaba demasiado lejos de mi familia", agregó, al ser preguntada sobre si tuvo opción de representar a Estados Unidos.