Nadal comparte grupo con Murray en el Mutua Madrid Open Virtual Pro

El tenista español Rafa Nadal compartirá grupo con el británico Andy Murray en el Mutua Madrid Open Virtual Pro, un cibertorneo benéfico que se celebrará del 27 al 30 de abril y que contará con 32 participantes tanto de la ATP como de la WTA.

El sorteo se ha realizado este viernes a manos de Giulia Orlandi, supervisora de la WTA, y de Lars Graff, supervisor de la ATP; y ha detallado una fase previa de cuatro grupos con cuatro jugadores en cada uno, cuyos partidos se disputarán entre el día 27 y el día 28.

Los dos primeros se clasificarán para cuartos de final, fijados para el día 29, mientras que el día 30 se resolverán las semifinales y la final. Idéntico sistema utilizará el cuadro femenino, desde una fase previa de cuatro grupos con cuatro jugadoras en cada uno.

