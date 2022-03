Nadal y Alcaraz baten a Kyrgios y Norris y se jugarán un puesto en la final

El tenista español Rafa Nadal alcanzó la ronda de semifinales en el torneo de Indian Wells al superar (7-6, 5-7 y 6-4) a Nick Kyrgios este jueves, salvando el invicto de 2022 en un partido siempre incómodo ante el australiano, y se cita ahora por alargar su racha y por un puesto en la final ante el joven Carlos Alcaraz, que no dio demasiadas opciones al defensor del título, el británico Cameron Norrie (6-4 y 6-3).

Nadal puso el 19-0 en lo que va de 2022, en busca de su cuarto título después de las conquistas en el torneo de Melbourne, Abierto de Australia y torneo de Acapulco. El camino está siendo empedrado para el tres veces campeón en el desierto californiano, pero el juego del balear crece y se adapta a la exigencia a partes iguales.

