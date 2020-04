Murray, Zverev y Bertens también quieren ser campeones virtuales del Mutua Madrid Open

Los tenistas Andy Murray, Alexander Zverev y Kiki Bertens se clasificaron este martes para los cuartos de final del Mutua Madrid Open Virtual Pro, demostrando sus buenas dotes con un mando de la PlayStation 4 y peleando por conquistar el título también de forma virtual.

Entre los 16 jugadores que mantienen sus opciones intactas por el título (8 ATP y 8 WTA) destacan Murray, Zverev y Bertens, los únicos jugadores que ya saben lo que es conquistar el título en el Estadio Manolo Santana de manera física, también quieren hacerlo en esta edición online.

El escocés, campeón en 2008 y 2015, demostró su habilidad con el mando de la PlayStation 4 al dominar el Grupo 1 con tres victorias. Murray derrotó a Nadal por 3-0 y a Paire por 3-1 para asegurar el liderato, mientras que el francés pudo tumbar al cinco veces campeón en la Caja Mágica por 3-1. De esta manera, Nadal se queda fuera del corte de cuartos, como Shapovalov.

Además, tras el resto de enfrentamientos, la ronda de cuartos de final queda de la siguiente manera: Andy Murray vs Alexander Zverev; Diego Schwartzman vs Fabio Fognini; Stefanos Tsitsipas vs David Ferrer y David Goffin vs Benoit Paire.

Por su parte, en el cuadro femenino, una de las raquetas más destacadas es la defensora de la corona Kiki Bertens. La holandesa mostró tanta destreza con el videojuego como en la pista. Enmarcada en el Grupo 4 resolvió sus tres compromisos con idéntico resultado de 3-0 frente a Angelique Kerber, Eugenie Bouchard y Donna Vekic, que consiguió abrirse paso en cuartos de final.

El resto de partidos dejaron los siguientes enfrentamientos en cuartos de final. Fiona Ferro vs Donna Vekic; Sorana Cirstea vs Bianca Andreescu;Caroline Wozniacki vs Johanna Konta y Kiki Bertens vs Belinda Bencic.