Las polémicas declaraciones de Anastasia Gasanova sobre Ucrania: "Dios los hizo sin cerebro"

La invasión de Rusia a Ucrania está siendo un tema sensible en todo el mundo, por la gravedad histórica del asunto y la cantidad de personas afectadas por la guerra. Al tratarse de un tema político, no son pocas las personas que se han pronunciado de un lado o del otro.

Una deportista que se ha expresado recientemente sobre el asunto, y a favor de Rusia, ha sido Anastasia Gasanova. Sin embargo, la manera de expresarse de la jugadora rusa ha indignado a varios aficionados y personalidades del tenis. En concreto, por los insultos al explicar la experiencia que tuvo en su momento Gasanova, huyendo de Rusia en 2014.

?? Russian tennis player Anastasia Gasanova started this week with a video & several stories on IG re Ukraine. She mentioned “an armed coup in 2014” + said Kyiv “could have stopped firing” in Donetsk & Luhansk so there would be no “SMO" (="special military operation") ?? thread pic.twitter.com/j8XYCX14Ds