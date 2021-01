Muguruza derrota a Sasnovich y se une a Badosa y Sorribes en octavos de Abu Dhabi

La tenista española Garbiñe Muguruza ha avanzado a octavos de final del torneo de Abu Dabi, de categoría WTA 500 y disputado sobre pista dura, al superar este sábado a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich en dos sets (6-1, 6-4).

La número 15 del mundo salió victoriosa del intercambio de roturas con la número 90 del ranking WTA en el inicio del partido, y encarriló su triunfo en el primer parcial con cinco juegos ganados de manera consecutiva.

In their first meeting, @GarbiMuguruza comes out on top.



She defeats Sasnovich 6-1, 6-4.#AbuDhabiWTApic.twitter.com/dC5IOQC6fw