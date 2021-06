Medvedev puede con Carreño en Mallorca

El cabeza de serie número 1 del torneo y número dos del mundo, Daniil Medvedev, ha vencido en tres sets a Pablo Carreño y jugará la primera final de su carrera sobre césped. 3-6 6-3 6-2 para el ruso que se enfrentará por el título al ganador del Querrey - Mannarino.

The final awaits! ????



???? @DaniilMedwed will be playing for the first #ATPMallorca crown after beating Carreño 3-6, 6-3, 6-2. pic.twitter.com/nsSSLQLlNb