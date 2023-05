Medvedev desbanca a Djokovic en las vísperas de Roland Garros

La victoria del ruso Daniil Medvedev en el torneo de Roma le sitúa en el segundo puesto de la clasificación ATP, por detrás del español Carlos Alcaraz y por delante del serbio Novak Djokovic, al que desbanca de esa segunda plaza en vísperas de Roland Garros.

EMPEROR DANIIL ????@DaniilMedwed secures his FIFTH title of the year and first in Rome, defeating Rune 7-5, 7-5!@InteBNLdItalia | #IBI23pic.twitter.com/0qDmAAwsud