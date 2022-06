Kyrgios recibe un warning por perder tiempo y manda un recado a Nadal: "Con él tengo que esperar todo el rato"

El espíritu indomable de Nick Kyrgios es conocido de sobra en el circuito. El australiano es un tenista especial, capaz de lo mejor y de lo peor y al que su caracter le juega en muchas ocasiones malas pasadas que le han llevado a ganarse las críticas de buena parte de sus compañeros de profesión.

Este miércoles Kyrgios protagonizó un nuevo capítulo a sumar a una carrera llena de polémicas en el torneo de Halle (Alemania). De nada le sirvió el haber ganado al griego Stefanos Tsitsipas, segundo favorito del torneo, en tres sets (5-7, 6-2 y 6-4) y haber alcanzado los cuartos de final. Cuando el aussie se enfada, se enfada.

*time violation warning mr Kyrgios*

the supervisor arrives, Tsitsipas keeps serving, everything is so perfect pic.twitter.com/yJT79W3U9M