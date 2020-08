Halep y Brady ganan en Praga y Lexington

La tenista rumana Simona Halep y la estadounidense Jennifer Brady se proclamaron campeonas de los torneos de Praga y Lexington en el circuito de la WTA, después de superar este domingo en sendas finales a la belga Elise Mertens (6-2, 7-5) y la suiza Jil Teichmann (6-3, 6-4).

La exnúmero uno del mundo retomó el tenis como lo dejó. Halep, que había ganado su último torneo antes del parón por la pandemia (Dubai, en febrero), triunfo en Praga en su regreso a la acción, con una sólida actuación. Halep levantó así su segundo título en 2020 y el 21º de su carrera antes de decidir si estará en el US Open.

I promised yesterday I would jump in if I won so...



