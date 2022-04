Feliciano López: "Un Nadal - Alcaraz es la final soñada por todos, y creo que el público iría con Rafa"

El Mutua Madrid Open ha abierto las puertas de una nueva edición, en la que Rafa Nadal retoma su contacto con la tierra batida, tras la lesión que sufrió hace unas semanas en Indian Wells, torneo en el que se enfrentó a Carlos Alcaraz en semifinales. El murciano, a sus (todavía) 18 años, es otro de los alicientes del torneo que se celebra en la Caja Mágica.

Y en plena puesta en marcha, visitó este jueves El Partidazo de COPE el director del Masters 1000 de Madrid: Feliciano López, que por cuestiones lógicas, no compite este año: "Siendo director del torneo, es muy difícil favorecerte a ti mismo porque hay muchos supervisores, pero hay que dar una imagen de seriedad, una persona que está trabajando con este cargo no está bien que participe".

Carlos Alcaraz: "Que te comparen con Rafa Nadal es bueno, pero también como ponerte piedras en la mochila" Alcaraz, participante en el Mutua Madrid Open, comentó este jueves en El Hormiguero de Antena 3 cómo lleva que, a su edad, le comparen con Rafa Nadal. 28 abr 2022 - 23:35

Esta afirmación trajo a colación en la entrevista las declaraciones de Gerard Piqué, CEO de Kosmos y jugador del Barcelona, tras los audios filtrados de las conversaciones con Luis Rubiales. Obviando estas cuestiones, Feliciano reconoció el agradecimiento que tiene el mundo del tenis con Piqué, tras la adquisición de la Copa Davis: "Estaríamos encantados de recibir a Piqué en Madrid. Me llevo bien con él, es un tío cachondo. Somos diferentes pero creo que es un tío de puta madre, simpático y que ha hecho mucho por el tenis. Creo que está bien que la gente del tenis le agradezca el apoyo que está realizando tras la compra de la Copa Davis", afirmó.

Nadal - Alcaraz, ¿la final soñada?

Más allá de históricas finales entre Nadal y Djokovic, o Nadal y Federer, todo el mundo espera que se Nadal pueda enfrentarse ante el hombre del momento: Carlos Alcaraz. "Creo que un Alcaraz – Nadal es la final deseada por todos, más si se juega en España. Y el público creo que iría con Rafa", aseveró 'Feli'.

"Veo mucha ilusión con Carlos, creo que ha despertado el interés de muchísima gente que no es aficionada al tenis. Tiene esa capacidad de enganchar al tenis por su desparpajo, su energía… " Sin olvidar que "Rafa trasciende más allá de sus victorias deportivas".

Las comparaciones entre ambos, considera que son odiosas y podrían desfavorecer al joven Alcaraz: "Juegan muy distinto. Tenísticamente, Alcaraz no me recupera a Rafa pero me recuperda en la madurez que tiene, y cómo asume la responsabilidad de la manera que lo hace es sorprendente. Las comparaciones son odiosas, y eso trampoco creo que sea lo mejor para él. Ferrero es su entrenador, y no podía tener mejor entorno del que tiene, pero estar continuamente diciendo que es su sucesor no es lo mejor".

??? @feliciano_lopez, en @partidazocope



???? "Más allá de Nadal, Djokovic y Federer, no he visto algo igual tan joven como @alcarazcarlos03"



?? "Tiene la capacidad de mejorar día a día, estoy muy contento con el tenis español"



?? #PartidazoCOPEhttps://t.co/bFRCyelTyb — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 28, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"Más allá de Rafa, de Djokovic… con esa edad, no he visto a nadie jugar así. A Alcaraz le ves que cada semana que juega va mejorando. Estoy muy contento de que el tenis español tenga un jugador así", añadió.

En este sentido, López no cree que a Nadal le reste presión saber que ya no es el único foco de presión entre el público español: "A Nadal le alegra ver un chico como él hacer lo que está haciendo. Por lo que percibo, está feliz, disfruta verle jugar".

La polémica sobre las 'wild-card'

Uno de los puntos conflictivos del Mutua Madrid Open 2022 son las protestas de algunos tenistas españoles que protestan por no haber sido invitados, como Fernando Verdasco, Roberto Carballés o Pablo Andújar. Paula Badosa, pese a participar en el torneo, también ha protestado por la adjudicación de dichas 'wild-card'.

"Este torneo es privado, y fue iniciativa de Manolo Santana con el Alcalde Álvarez del Manzano, y el tenis español se ha visto beneficiado por este torneo en todos los sentidos. Ha llegado una empresa que tiene como prioridad ayudar a sus clientes, es normal", explicó López, en calidad de director del torneo.

"Como se juega España parece que hay que invitar a los españoles... Esto no es así. Al final, es un negocio", aclaró.