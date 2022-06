Federer elogia a Rafa Nadal: "Me quito el sombrero, es gigantesco"

El suizo Roger Federer, exnúmero uno del tenis mundial que lleva inactivo desde julio de 2021, calificó de "increíble lo que ha conseguido Rafael Nadal", con quien formará equipo en la Laver Cup de Londres, y anunció sus planes de regresar al circuito profesional en 2023.

Nadal obtuvo el domingo pasado su decimocuarto trofeo de Roland Garros con una victoria sobre el noruego Casper Ruud, que fue discípulo de su academia, y Federer no reparó en elogios hacia su amigo español: "Es increíble lo que ha conseguido Rafa. El récord de Pete Sampras, que yo batí, era de 14 títulos de Grand Slam, y el ya lleva 22", dijo al diario suizo Tages-Anzeiger.

"Ahora Rafa ha ganado Roland Garros 14 veces. Es increíble. Me alegra mucho que lo haya conseguido. Me quito el sombrero. Después del décimo, el undécimo yo ya pensaba: esto no puede ser, pero él sigue elevando el listón. Es gigantesco".

Federer formó pareja de dobles con Rafa Nadal, hasta ahora por única vez, en la edición inaugural de la Laver Cup de Praga 2017.

El suizo planea regresar a la competición el año próximo, con 41 años, aunque sin un calendario concreto fuera de sus dos compromisos firmes, la Laver Cup (otra vez junto a Nadal) y el torneo de Basilea, que él mismo organiza.

Ganador de 20 torneos del Grand Slam, Federer no juega desde que fue eliminado en los cuartos de final de Wimbledon 2021 por el polaco Hubert Hurkacz.

En declaraciones al diario suizo, Federer respondió con un "definitivamente, sí" al ser preguntado si pensaba regresar al circuito profesional de tenis en 2023.

"Cómo y cuándo, no lo sé todavía, pero esa es la idea", añadió el tenista de Basilea, que a principios de año ya confirmó su presencia en la Laver Cup de Londres, formando equipo con Nadal, antes de participar en su propio torneo.

"Todavía no tengo planes más allá de la Laver Cup y Basilea. Para mí es importante recuperar la forma y entrenar a tope. Una vez que consiga eso podré elegir cuántos torneos juego y dónde", explicó.