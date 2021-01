España se medirá en la ATP Cup a Australia y Grecia

El sorteo de la fase de grupos de la segunda edición de la ATP Cup, competición por países que organiza la Asociación de Tenistas Profesionales y que se disputará del 1 al 5 de febrero en Melbourne, ha dejado a España, liderada por Rafa Nadal, encuadrada junto a la anfitriona Australia y a la Grecia de Stefanos Tsitsipas.

España es la vigente subcampeona del torneo, recuperado en 202, tras perder la final ante la Serbia de Novak Djokovic, equipo número 1 del torneo. España, como segunda cabeza de serie, se topa con un Grupo B, dentro de lo complicado, asequible.

