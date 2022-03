Djokovic rompe la relación con su entrenador de los últimos 15 años

El exnúmero uno del mundo Novak Djokovic y el entrenador eslovaco Marjan Vajda confirmaron que han puesto fin a su cooperación, después de 15 años de trabajo y 20 títulos de Grand Slam del tenista serbio. "Marjan ha estado conmigo en los momentos más importantes e inolvidables de mi carrera. Hemos logrado juntos algunas cosas increíbles y estoy muy agradecido por su amistad y la dedicación en los 15 años pasados", dijo Djokovic en su página web.

What a journey Marian. 15 years! ???? You have been by my side during the most important & memorable moments. We have achieved the unachievable & I will forever be grateful for your friendship & dedication. You will always be my family & I can’t thank you enough for everything ???? pic.twitter.com/8ihJP2VpiS