Del Potro juega su último partido entre lágrimas

El tenista argentino Juan Martín del Potro, que no jugaba por una lesión desde el 19 de junio de 2019 y había adelantado que seguramente estaba ante sus últimos partidos como profesional, cayó este martes en su debut en el Abierto de Argentina ante su compatriota Federico Delbonis por 6-1 y 6-3. Del Potro, de 33 años, ganó el primer punto gracias a una pelota larga de Delbonis y generó la ovación del público. Sin embargo, el número 42 del mundo ganó el primer parcial sin mucho esfuerzo por 6-1 ante un Del Potro impreciso que se movió con lentitud, pero sin gestos de dolor.



El exnúmero 3 del mundo, campeón de la Copa Davis en 2016, del Abierto de los Estados Unidos de 2009 y doble medallista olímpico (plata en Río de Janeiro 2016 y bronce en Londres 2012), intentó sacar ventaja con el saque y con su poderosa derecha, pero tuvo varios errores no forzados, sobre todo en el primer parcial. Delbonis, por su parte, aprovechó la falta de ritmo de su rival y buscó constantemente que Del Potro tuviese que moverse lo más posible. El mejor momento de 'La Torre de Tandil' fue durante la primera mitad del segundo parcial, en el que llegó a estar 1-2 y 2-3 arriba al mantener sus saques.



El zurdo consiguió la rotura en el séptimo juego, mantuvo sus saques, volvió a quebrar en el noveno y ganó el segundo parcial por 6-3. Cuando el partido estaba 6-1 y 5-3, Del Potro se retiró a llorar y el estadio se puso de pie para vitorearlo. Del Potro, de 33 años, no jugaba desde el 19 de junio de 2019 y se sometió a cuatro cirugías en la rodilla derecha para intentar volver al circuito, la última en marzo pasado. Esa fue la octava operación que tuvo que realizarse el argentino, que se operó la muñeca derecha en 2010 y se sometió a tres cirugías en la muñeca izquierda entre 2014 y 2015.

En enero de este año confirmó que volvería a jugar tras poco más de dos años y medio en el Abierto de Argentina (y después en el Abierto de Río de Janeiro), pero días después sorprendió al anunciar que probablemente esté ante sus últimos partidos. "Esta vuelta al tenis posiblemente no sea así. Quizá sea una despedida más que un regreso", sostuvo.

Del Potro confirma su retiro pero no descarta ir antes al Abierto de Río

El tenista argentino Juan Martín del Potro precisó este martes en rueda de prensa, tras caer ante Federico Delbonis en la primera ronda del Abierto de Argentina, que pondrá "el tenis a un costado" por los dolores que tiene en la rodilla derecha y que en las próximas horas definirá si juega o no el Abierto de Río de Janeiro antes de "hacer un punto y aparte".

"Es un momento que no quería que lleguara nunca porque no era lo que yo quería. La salud me lleva a tener que tomar una decisión poco convencido, pero creo que hice demasiado esfuerzo en estos dos años y medio para poder remontarla y cumplir otro milagro como hice con la muñeca, pero a veces trataba de explicarle a mi entorno que yo también puedo perder y que a veces no tengo la fuerza que todos creen para salir adelante", dijo Del Potro apenas terminado el encuentro.

"Mi último partido posiblemente fue en la cancha y no dando una conferencia de prensa. Lo pude hacer ante todos ustedes", indicó. "Creo que esta vez siento un poco eso, lo di todo. Todavía no encontré un lugar en mi vida en el que sea más feliz que adentro de una cancha. Por eso quería jugar", añadió.

El tenista de Tandil dijo que cumplió "todos sus sueños con el tenis" y que se ganó algo más importante que "un torneo o una copa", el "amor de toda la gente". "Tenía previsto ir, pero creo que.... (se retira a llorar). Como dije, di todo hasta el último punto. Hoy deseo dormir sin dolor en la pierna después de dos años y es lo que voy a tratar de lograr a partir de mañana. Es muy difícil hacer este deporte con las molestias que tengo. Hoy siento que tengo toda la vida por delante y quiero vivir en paz", sostuvo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Yo venía haciendo mucho esfuerzo durante tres meses para poder jugar acá, tenía que tomar la decisión de jugar o de parar y ponerle un punto al sufrimiento, dejar al tenis a un costado y ver una alternativa para que la rodilla me funcione para la vida", dijo Del Potro en rueda de prensa.

"Ahora que jugué, eso ya pasó. Ahora vuelvo a retomar el camino que necesito para vivir sin dolor la vida. No va a ser con el tenis ahora porque no es compatible y porque ya sufrí demasiado. Tengo que mejorar mi pierna porque me cuesta vivir. Hay casos en el tenis de jugadores que cierran la persiana y después milagrosamente vuelven por una cosa u otra, esa ventana la voy a dejar abierta siempre", aclaró el tenista.

Albert Ramos, eliminado en su estreno

Albert Ramos no pudo aumentar su alegría tras conquistar el título en Córdoba (Argentina) y cayó en su primer partido en el torneo de Buenos Aires, donde sí avanzaron sus compatriotas Pedro Martínez, Jaume Munar, Roberto Carballés y Pablo Andújar, mientras que Alejandro Davidovich le plantó cara al griego Stefano Tsitsipas en la pista cubierta de Rotterdam (Países Bajos).

El catalán venía animado por su triunfo del pasado domingo en la primera cita de la gira sudamericana de tierra batida, pero pese a su condición de séptimo cabeza de serie, notó algo de desgaste ante el brasileño Thiago Monteiro, que le derrotó por un doble 6-3 para citarse en segunda ronda con Fernando Verdasco.





Por otro lado, Pedro Martínez, Roberto Carballés, Jaume Munar y Pablo Andújar dieron las buenas noticias en la capital argentina con sólidas victorias ante los chilenos Alejandro Tabilo (6-2, 6-4) y Nicolás Jarry (7-6, 6-2), y los argentinos Tomás Martín Etcheverri (6-4, 6-4) y Juan Ignacio Londero (6-4, 6-2).

Además, en Rotterdam, torneo de pista dura cubierta, Alejandro Davidovich puso en muchas complicaciones a Stefanos Tsitsipas, que necesitó los tres sets para imponerse al español por 7-5, 6-7(1), 6-4 tras más de dos horas y media de partido. La eliminación del andaluz estuvo acompañada por la del valenciano Bernabé Zapata, que apenas pudo hacer nada ante el local Botic Van De Zandschulp por 6-1, 6-2 en poco más de una hora.

Finalmente, en Dallas (Estados Unidos), también en pista dura 'indoor', el veterano Feliciano López perdió en su debut ante el australiano Jordan Thompson, que se mantuvo firme con su servicio para derrotarle en dos sets por 7-5, 6-3.