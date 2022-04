Davidovich, baja de última hora en el Godó por fatiga muscular

El tenista español Alejandro Davidovich, que este domingo cayó en la final del Masters 1000 de Montecarlo frente al griego Stefanos Tsitsipas, será baja por fatiga en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó.

Según informó el torneo, el lugar del jugador malagueño, número 27 en el ranking ATP, lo ocupará el "perdedor afortunado" (lucky loser) francés Manuel Guinard (152), repescado de la fase previa del Godó, que se medirá al boliviano Hugo Dellien (89).

Alejandro Davidovich Fokina withdrew with fatigue. He will be replaced by lucky loser Manuel Guinard.



