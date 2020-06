Coco Gauff: tenista de élite y símbolo en la lucha contra el racismo con solo 16 años

La tenista estadounidense Coco Gauff de tan solo 16 años pronunció esta madrugada un discurso en un acto en Delray Beach (Florida) en memoria de George Floyd en el que alentó a los presentes a no callarse y a luchar por su futuro.

"Luchad por vuestro futuro, abrid vuestras bocas por vuestros hijos, por vuestros amigos, por vuestros familiares", dijo la joven americana residente en Florida, que incluso llegó a recordar al doctor Martin Luther King en sus palabras.

My speech at the peaceful protest in my hometown of Delray Beach, Florida. #blacklivesmatterpic.twitter.com/Jeyswzt7n5