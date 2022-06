Carreño y Kyrgios se medirán en los cuartes de Halle; Davidovich consigue en Queens un hito histórico personal

El ruso Daniil Medvedev, que se estrena como número uno del ranking mundial, arrancó el ATP de Halle con victoria ante el belga David Goffin, por 6-3 y 6-2, después de una hora y seis minutos de partido, y estará en octavos de final. El moscovita, tercer ruso en la historia en proclamarse número uno del mundo, se rehace de la derrota que sufrió en la final del ATP de Hertogenbosch (Países Bajos), tras caer en la final ante el holandés, Tim van Rijthoven, número 205 del mundo.

El español Pablo Carreño alcanzó este miércoles los cuartos de final del torneo de Halle, en Alemania, tras derrotar al estadounidense Sebastian Korda por 6-4, 0-6 y 6-3 en una hora 40 minutos. El primer set fue muy disputado y cayó del lado del asturiano, que consiguió romper el saque de su rival en dos ocasiones, mientras Korda reaccionó con firmeza para dejar en blanco a Carreño en la segunda manga.

El australiano Nick Kyrgios dejó patente su habilidad en pistas de hierba con su triunfo ante el segundo favorito en el torneo de Halle (Alemania), el griego Stefanos Tsitsipas, para alcanzar los cuartos de final (5-7, 6-2 y 6-4).

Necesitó una remontada el controvertido jugador oceánico capaz de lo mejor y lo peor que a pesar de su buena adaptación a esta superficie nunca ha logrado un título en hierba.

El español Alejandro Davidovich logró el mejor resultado de su carrera en un torneo de hierba al derrotar al australiano Alex de Miñaur (4-6, 6-4 y 7-5) y alcanzar los cuartos de final en Queen's. Davidovich, ganador de Wimbledon júnior en 2017, encadenó dos triunfos en hierba por primera vez en su carrera y se estrenará en los cuartos de final de un torneo en esta superficie.

