Carlos Alcaraz termina 2022 como el número 1 del año

El tenista español Carlos Alcaraz recibió este miércoles en Turín el trofeo al número uno del año al final de temporada, en medio de unas Finales ATP que no pudo disputar por lesión, con "un sentimiento increíble" de "ser parte de la historia del tenis".

Después de la eliminación el martes de su compatriota Rafa Nadal en la Copa de Maestros, número dos del mundo, el murciano se aseguró de manera matemática guardar la cima al final de la temporada 2022. Alcaraz subió al número uno después de ganar el US Open, su primer 'Gran Slam', en una temporada en la que volvió a romper récords.

This trophy means everything! ????