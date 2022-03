Carlos Alcaraz, a Juan Carlos Ferrero: "Quiero jugar contra Rafa Nadal en tierra batida, a ver qué tal..."

Este miércoles, El Partidazo de COPE abrió las puertas al entrenador del tenista del momento. Juan Carlos Ferrero es el entrenador de Carlos Alcaraz, un joven de tan solo 18 años que está llamado a hacer historia en el mundo del tenis.

El murciano nos va dejando puntos magníficos, y la ilusión con la que se vive su carrera desde fuera es comprensible. Ferrero es el primero que entiende la 'locura' que su pupilo está despertando: "Cuando juega contra rivales buenos y los gana, veo normal que la gente lo piense, pero la edad es un pequeño hándicap. Tiene que entrar en muchas experiencias y situaciones que aún no ha vivido. Tiene que vivir finales de un Grand Slam y ponerse en situaciones de vivir algo muy grande. Está en nivel para intentarlo, pero de ahí a conseguirlo, no es tan fácil", explicó en la conversación con Juanma Castaño.





La clave de su evolución

Juan Carlos Ferrero fue desgranando su evolución en su corta carrera: "Ha ido forjando una mentalidad muy valiente y directa. Cuando lo conocí, ya se le veía diferente, muy dinámico en la pista... Pero había que ordenar toda la variedad que tenía". Y una vez puesto en orden, Ferrero asegura que Alcaraz "tiene un repertorio que pocas veces he visto en mi vida en un jugador de tenis, lo pueda hacer a alto nivel".

La potencia es otra de sus virtudes: "Es un jugador que se mueve muy bien. Tiene potencia a lo bestia. Mentalmente ha madurado y ha crecido".

Además, "ahora lee mejor los partidos. Sale de un partido y lee mejor lo que ha pasado. Eso es significativo de que ha madurado".

Su reto: Nadal en tierra batida

Carlos Alcaraz todavía no tiene muy claro si es mejor el pista rápida o en tierra batida. Pero tiene claro que quiere seguir poniéndose a prueba: "Otra prueba de fuego será...", reflexionaba Ferrero: "Bueno, es que me dijo: Quiero jugar contra Rafa en tierra y ver qué tal. Si no me pidiera jugar contra Rafa me preocuparía".

Alcaraz viene de enfrentarse recientemente a Rafa Nadal en semifinales Indian Wells en un partido en el que el murciano le dio guerra a Nadal (6-4, 4-6 y 6-3).

Alcaraz celebra un punto en Miami (EFE)









Y, más a largo plazo, sus objetivos son ambiciosos: "Ahora, es entrar en el Top-10, ganar un Masters 1000 y mejorar sus resultados en un Grand Slam".

Actualmente, Alcaraz es el número 16 del mundo, y tiene otra virtud importante que destacó su entrenador: "Pies en el suelo, siempre se lo digo. Tiene una familia.Tiene una familia super bien educada en valores y muy tenística, que no es fácil de encontrar".