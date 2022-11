Carlitos Alcaraz da una de sus claves para ser el número uno: "Sin mi psicóloga no estaría en ese puesto"

El español Carlos Alcaraz, quien inició la defensa de su número uno mundial en un Masters 1.000 con un triunfo en París-Bercy ante Yoshihito Nishioka (n.38), aclaró que mantiene intacta su motivación por seguir en la cima y elogió el trabajo que ha venido haciendo con su psicóloga desde 2019.



"Tanto mi equipo como yo sabíamos de la importancia de estar bien mentalmente. Estar fuerte mentalmente es fundamental. Lo digo abiertamente que sin ella no podría estar en el puesto que estoy ahora", aseveró nada más vencer Nishioka y sellar su pase a los octavos, en los que jugará contra Dimitrov.

El murciano respondió a varias preguntas sobre de dónde viene su fortaleza mental.



"Te diría que muchos jugadores cuando llegan al número pierden la motivación, pero no es mi caso. Todos los jugadores quieren ser número 1, estar donde yo estoy. Pero sé que tengo que trabajar en muchas cosas, mejorar. Soy muy joven, tengo 19 años", dijo.



El tenista jugó hoy con la rodilla izquierda vendada. "La rodilla va bien, hay molestias, es final de año y hay que cuidarlas, pero hoy ha ido bastante bien. No he sentido ningún dolor en la rodilla."