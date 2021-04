Carla Suárez supera el linfoma de Hodgkin: "¡Estoy curada!"

La tenista española Carla Suárez ha anunciado este jueves que ha terminado su tratamiento médico y que ha logrado superar el linfoma de Hodgkin, dolencia de la que está "curada".

Un pasito más en este camino. Hoy termino el tratamiento y puedo decir que he superado un linfoma de Hodgkin.



A todos ustedes, gracias. Cada mensaje de ánimo me ha hecho llegar mucha fuerza. ❤️



Gratitud infinita a todos los sanitarios que nos cuidan día a día. ¡ESTOY CURADA! pic.twitter.com/yk23aZWSId — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) April 22, 2021

"Un pasito más en este camino. Hoy termino el tratamiento y puedo decir que he superado un linfoma de Hodgkin. A todos ustedes, gracias. Cada mensaje de ánimo me ha hecho llegar mucha fuerza. Gratitud infinita a todos los sanitarios que nos cuidan día a día. ¡ESTOY CURADA!", celebró en sus redes sociales.

La jugadora canaria anunció el pasado mes de septiembre que sufría la mencionada enfermedad y que debía someterse a seis meses de quimioterapia. Una vez recuperada, su objetivo ahora es trabajar en su preparación física para tratar de volver a competir en el circuito profesional WTA.

Su optimismo quedó mostrado en El Partidazo de COPE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El pasado mes de noviembre, Carla ya dio muestras de su entereza en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, donde ya habló algunos de sus sueños: "Me habría hecho mucha ilusión retirarme en Madrid o en Roland Garros, pero no va a ser posible porque no voy a llegar. Me dolió cuando se cancelaron las Olimpiadas y tengo en mente intentar recuperarme y estar allí, es una meta personal que me he intentado poner y va a ser complicado porque yo tengo ese ranking no me voy a mover de ahí y van a ser mis compañeras y rivales las que decidan si puedo estar", confesó.