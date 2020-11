Carla Suárez, en El Partidazo de COPE: "Por mi mente no pasa otra cosa que recuperarme, soy muy optimista"

Carla Suárez, una de las mejores tenistas españolas de la actualidad, anunció el pasado 1 de septiembre que padecía un linfoma de Hodgkin que requería quimioterapia. La canaria, que llegó a ser número 6 del mundo, nos cuenta este jueves en El Partidazo de COPE cómo está siendo el tratamiento y cuáles son sus sensaciones.

“Llevo tres sesiones de quimioterapia, la cuarta la iba a hacer hace unos días, pero estaba baja de defensas y me la pospusieron. Mis ciclos son de dos semanas y las sesiones son individuales”, explica. “Te dicen tantas veces que se va a pasar mal que hay muchos síntomas… y de momento llevo la quimioterapia bastante bien y espero seguir así. No sé si es lo normal o no, pero de las tres sesiones que he hecho solo he estado cuatro o cinco días mal”, reconoce.

Carla cuenta que ha perdido el pelo algo para lo que estaba mentalizada porque "llevaba el pelo corto y a los diez días de la primera sesión se me fue cayendo, fui a la peluquería me lo cortaron y al final decidí raparme por comodidad”.

La canaria lleva su enfermedad con mucha naturalidad y un sorprendente optimismo: "A la gente que he ido viendo, mis amigos, me tienen mucha confianza y me van preguntando cómo estoy, qué tengo que hacer y lo hablamos con total naturalidad".

"Los médicos me dijeron que tenía un linfoma que necesitaba quimioterapia, estoy haciendo el tratamiento en Barcelona, las sesiones duran tres horas y me voy a casa. Soy muy optimista, los médicos me han dado muchísima tranquilidad y me han dicho que en un alto porcentaje es muy curable y en mi cabeza es así. Yo voy a hacer todo lo posible por recuperarme, pero no todo depende mí”, continúa.

Preguntada por si su condición de deportista de alto nivel le ayudará en su recuperación asegura que "he hablado con mucha gente que no es del mundo del deporte y se sobreponen a todo, no te queda otra que estar fuerte y positivo. La gente lo saca adelante muchísimas veces”.

La tenista destila fortaleza y apunta que solo “lo pasé mal quince minutos, cuando llame a mi hermano que estaba en Las Palmas. No me apetecía darle una noticia así a mis padres por teléfono y le dije que hablara con ellos. Ese fue el único momento que lo pasé mal. Cambié la mentalidad y pensé es lo que hay y a recuperarse”.

Sobre cómo se le detecto la enfermedad desvela: “Entrenando estaba un poco más cansada de lo normal, tenía nauseas y al principio lo achacaba a una forma física mala porque venía del confinamiento, pero cuando vi que eran muchos días seguidos fui a hacerme un test por si fuera Covid y desde ahí me fueron haciendo pruebas: Tac, biopsia… Dije que no iba a entrenar más hasta que no me diagnosticaran qué tenía y estuvieron unas dos semanas hasta que me lo dijeron”.

"Por mi mente no pasa otra cosa que intentar recuperarme, estar bien y disfrutar ee día a día. Después de las sesiones tengo dos o tres días de malestar y diez días hasta la siguiente sesión para disfrutar… te recomiendan hacer deporte y te entran ganas porque viene bien para despejar y hacer algo diferente", afirma. Además, cuenta que su alimentación no ha cambiado. "Lo único que me han prohibido es el pomelo que no me gustaba. Por lo demás puedo comer todo cuando me apetece y no he perdido apetito".

Ahora mismo, no piensa en su futuro en el mundo del tenis y se centra en otras cosas. "Voy poco a poco día a día. Pensaba en retirarme en este 2020 y una vez me recupere ya decidiré que siempre hay tiempo. Me han dicho que tenga mucho cuidado con el Covid por un tema de defensas porque no podría hacer las sesiones de quimioterapia y se irían retrasando. Veo a poca gente y a la que veo siempre la misma. Pasé el confinamiento en Las Palmas, me volví a Barcelona el 29 de mayo y desde ese día no veo a mi padre", desvela.

"Veo muchísimo deporte, Roland Garros, US Open, fútbol, baloncesto… No tengo planes de ver a mi familia por el tema del Covid, además en Barcelona estamos confinados y vamos día a día" continúa.

Carla no se ve como un ejemplo para los demás por su exposición mediática. "No me siento con esa responsabilidad, estoy actuando como llevo toda mi vida. Se pasa mal, pero cada cuerpo es diferente, pero otra persona solo está un día mal. Es interesante que la gente esté animada y positiva", explica. "Duermo perfectamente, pero la noche del lunes al martes si la paso un poco peor porque no es agradable saber que vas a estar dos o tres días mal", señala.

Confiesa también que es "fan de Lucas Vázquez porque su mujer entrenaba conmigo" y "cuando jugó en el Espanyol nos íbamos viendo, es un chico de diez".

Por último, desvela un sueño por cumplir si decide seguir en el circuito de la WTA. "Me habría hecho mucha ilusión retirarme en Madrid o en Roland Garros, pero no va a ser posible porque no voy a llegar. Me dolió cuando se cancelaron las Olimpiadas y tengo en mente intentar recuperarme y estar allí, es una meta personal que me he intentado poner y va a ser complicado porque yo tengo ese ranking no me voy a mover de ahí y van a ser mis compañeras y rivales las que decidan si puedo estar".