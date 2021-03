Benoit Paire, harto del tenis: "Llego, cojo dinero y voy al próximo torneo. Gano 10.000 dólares por perder"

El tenista francés Benoit Paire es uno de los más especiales del circuito. Amado por unos y odiado por otro su comportamiento dentro y fuera de las canchas despierta pasiones y acumula detractores entre los amantes del tenis. Ahora, en una entrevista en el diario L'Équipe se ha despachado con unas sorprendentes declaraciones sobre la búrbuja de la ATP, cómo se ha adaptado a ella y en qué ha afectado a su vida como profesional la pandemia de Covid-19.

A sus 31 años, Paire, que llegó a ser número 18 del mundo, se encuentra en el puesto 31 del ránking tras una mala racha que le ha llevado a sumar solo una victoria y diez derrotas en sus últimos diez torneos del circuito con espectáculos lamentablas como el dado en Buenos Aires antes el local Francisco Cerundolo cuando llegó a escupir en el suelo al no gustarle una decisión del juez de silla y acabó forzando dobles faltas para que el partido acabara antes.

Benoit Paire perdió su partido de segunda ronda y salió a despejarse yéndose de fiesta por Buenos Aires pic.twitter.com/E6um5whqft — Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) March 5, 2021

Entonces su comportamiento le costó una sanción de 5.500 dólares. Ahora, explica ese suceso o lo acontecido en Acapulco este 2021 cuando perdió en primera ronda tras lo que declaró "mucho mejor, podré salir rápido de la burbuja para ir a la playa y a la piscina. El tenis ahora no es mi prioridad. No estoy feliz en la cancha".

En la entrevista en L'Équipe, Benoit Paire vuelve a reconocer que la crisis derivada del Covid-19 ha trastocado su motivación y que sigue jugando al tenis por dinero y por la situación que se vive en su país: “Estoy mejor aquí que en Francia, donde estamos confinados a partir de las 6 de la tarde. Lo único que se me ocurre es salir de la burbuja. Este es el único objetivo que tengo en todos los torneos. Llego, cojo algo de dinero y voy al próximo torneo: hago mi trabajo. Lo sorprendente del circuito actual es que hay muchas ganancias que perder. Allí, si ganas un ATP 250, solo obtienes 30.000. dólares. Yo por mi ránking ganó 10.000 cada vez al perder directamente. ¿Por qué trabajar como loco para ganar apenas más?"

"No estoy entrenado, no estoy preparado para jugar grandes partidos. Si esto es tenis, es vida, pero no es mi vida. No voy a seguir así por mucho tiempo", finaliza el tenista galo.