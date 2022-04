Badosa se estrena como número 2 del mundo: "Nunca un lunes había sentado tan bien"

La españolaPaula Badosa ya es la segunda en la clasificación mundial de la WTA, por detrás de la polaca Iga Swiatek que sigue acumulando ventaja tras conseguir cuatro torneos de forma consecutiva.

Badosa desbanca a la checa Barbora Krejcikova por solo dos puntos para alcanzar su cénit clasificatorio, en el único cambio que se registra en el top10, en el que permanece en la novena plaza Garbiñe Muguruza, pese a llevar varias semanas sin jugar por una lesión en el hombro.

Swiatek tiene 7.181 puntos, por 5.045 de Badosa y 5.043 de Krejcikova. Muguruza acumula 3.070 puntos.

Del resto de jugadoras iberoamericanas en el top100, la española Sara Sorribes mantiene el puesto 47 con 1.140 puntos, mientras que Nuria Párrizas gana dos para instalarse en el 52 con 1.075. La colombiana Camila Osorio también gana dos, hasta el 53 con 1.069.

Badosa: "Nunca un lunes había sentado tan bien"

La tenista española no ha ocultado su alegría por haber ascendido al número 2 del tenis mundial. Badosa reconoce que "no suelo poner rankings", pero "este me hacía especial ilusión".

La española confiesa que está "viviendo mi sueño" y está "agradecida" por ella y se encuentra "feliz por el camino recorrido y superado" porque "ha costado mucho, pero al final todo valió la pena".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En definitiva, y como señala Badosa en sus redes sociales "nunca un lunes había sentado tan bien".