Alcaraz cae en cuartos de final en Cincinnati ante Norrie

El español Carlos Alcaraz rozó un milagro este viernes en Cincinnati, cuando remontó un 7-6 y 4-1 adverso en el segundo set, pero terminó sucumbiendo por 7-6(4), 6-7(4) y 6-4 ante el británico Cameron Norrie y se despidió del torneo de Cincinnati en los cuartos de final.

Con una fantástica reacción, Alcaraz había forzado el tercer set y había logrado una rotura de ventaja para escaparse 3-1, pero terminó rindiéndose por primera vez en cuatro duelos frente al británico tras una batalla de tres horas y cuatro minutos.

