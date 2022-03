Alcaraz, con paso firme en Miami y ya está en octavos; Badosa supera los problemas físicos y accede a cuartos

Carlos Alcaraz se clasificó este lunes para octavos de final del Masters 1.000 de Miami al derrotar con mucha solvencia al croata Marin Cilic por un doble 6-4 en una hora y 35 minutos.



El joven de 18 años, que es el único español que sigue en el cuadro masculino de Miami (en la parte femenina juega esta noche Paula Badosa en octavos ante la checa Linda Fruhvirtova), se medirá en el siguiente cruce al vencedor del partido entre el griego Stefanos Tsitsipas y el australiano de origen uruguayo y español Álex de Miñaur.



Tras su contundente debut en segunda ronda ante el húngaro Marton Fucsovics (6-3 y 6-2 en 81 minutos en pista), Alcaraz, número 16 del mundo, se deshizo con solidez de Cilic, que ocupa la posición número 23 del ránking de la ATP.



Alcaraz se mostró muy firme con su saque, rompió el servicio de Cilic en el tercer juego del partido para tomar ventaja en el primer set, y logró un "break" para el 5-4 en la segunda manga que le llevó por la vía rápida a octavos.



Después de su extraordinaria participación en Indian Wells, donde acabó cayendo en semifinales en un partido épico ante su compatriota Rafa Nadal, Alcaraz fue la única buena noticia española en el cuadro masculino en Miami en una jornada de lunes en la que dijeron adiós Roberto Bautista y Pedro Martínez.

Paula Badosa se clasificó este lunes para los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami tras doblegar a la checa Linda Fruhvirtová en un partido muy complicado para la española por los problemas físicos que sufrió de principio a fin.

Paula Badosa advances to her 1st Miami quarterfinal. This is her 3rd quarterfinal of the season.



Only Iga Swiatek has reached more (5). pic.twitter.com/c1aPhEddR0