Albert Ramos y Carreño, eliminados en Shanghai

El tenista español Albert Ramos quedó martes eliminado en la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái tras perder con el kazajo Mikhail Kukushkin por 6-4 y 6-2.

El jugador, número 50 del ránking ATP, no mostró su mejor tenis y cometió numerosos errores contra el kazajo, número 83 del mundo.

En la hora y 22 minutos que duró el partido, Ramos cometió 4 dobles faltas, Kukushkin le rompió el saque en tres ocasiones, mientras que el español no tuvo ni una sola bola de break en todo el partido.

No pudo así igualar su buen resultado en Shanghái del año pasado, cuando alcanzó los cuartos de final y cayó ante el croata Marin Cilic.

Ramos cierra así su gira asiática tras haber sido eliminado también en primera ronda en el Abierto de Pekín la semana pasada, mientras que en el torneo de Shenzhen (China) perdió en los cuartos de final ante el francés Pierre-Hugues Herbert.

Esta mañana también fue eliminado en primera ronda Pablo Carreño por lo que el único español que sigue en el torneo es Roberto Bautista, quien se clasificó para segunda ronda.

Al igual que sucedió en su debut en las pasadas semifinales de la Copa Davis en Lille (Francia) hace un mes, el francés Benoit Paire se convirtió este martes en el verdugo del español Pablo Carreño, quien quedó eliminado en la primera ronda del Masters 1000 que se disputa estos días en Shanghái.

Carreño, número 24 del mundo, perdió contra Paire, 62 en el ránking, por 6-3 y 6-4 en un partido que arrancó con mal pie, perdiendo su primer servicio y arrastrando la desventaja hasta que el francés se hizo con el set.

En el segundo, Paire también le rompió el servicio en el quinto juego y con ello definió su victoria.

Carreño regresó hoy a las pistas tras un mes de reposo ya que en la Davis se resintió de su lesión en el abductor.

"Empecé a sentir dolor en el aductor al principio del segundo set, fue más a más, y no podía jugar al comienzo del segundo set. Es un dolor que empieza poco a poco y me va aumentando hasta que me molesta todo el rato. Empieza con el saque y luego cuando golpeo de revés", explicó en aquel entonces.