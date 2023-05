Rune remonta ante Ruud y espera a Medvedev o a Tsitsipas en la final

El danés Holger Rune, revelación del campeonato, remontó este sábado en el duelo de nórdicos al noruego Casper Ruud, al que batió en tres sets por 6-7 (2), 6-4 y 6-2, para alcanzar la final del Masters 1.000 de Roma, su segunda final en lo que va de año y en la que ya espera al ruso Daniil Medvedev o al griego Stefanos Tsitsipas.

Los cuatro enfrentamientos entre ambos, con cuatro victorias que cayeron del lado del noruego, número 4, no fueron un precedente importante para este partido. Y es que Rune, número 7, de 20 años, llegó a las semifinales con el empuje y la autoridad que otorgaba el haber eliminado al serbio Novak Djokovic en uno de sus torneos predilectos.

