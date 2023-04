Rublev vuelve a la final de Montecarlo

El ruso Andrey Rublev, quinto favorito, regresó a la final del Masters 1.000 de Montecarlo dos años después tras imponerse al estadounidense Taylor Fritz por 5-7, 6-1 y 6-3, en un duelo interrumpido por la lluvia durante casi dos horas.



El encuentro, suspendido a la hora y 50 minutos de juego con 5-7, 6-1 y 3-2, dio la sensación de ser un alivio para el estadounidense, que había ido a peor y era dominado por el jugador ruso.



Sin embargo, nada cambió en la reanudación. El moscovita rompió de entrada y después consolidó con su saque para ponerse con un 5-2 en el parcial definitivo que fue inalcanzable para Fritz.



Rublev, que fue subcampeón en 2021 batido en el último encuentro por el griego Stefanos Tsitsipas, regresa a una final del Masters 1.000 de Montecarlo que disputará contra el ganador del encuentro entre el italiano Jannik Sinner y el danés Holger Rune.





?? Rublev is back in Monte-Carlo final !



Andrey will aim tomorrow to get the Monte Carlo trophy to let his name among the Monte Carlo legends pic.twitter.com/oiWEHUsL4M