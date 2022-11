Alcaraz se retira ante Rune por problemas físicos

El tenista español Carlos Alcaraz se despidió de su andadura en el torneo de París-Bercy, último Masters 1.000 de la temporada, después de tener que retirarse de su partido de cuartos de final ante el danés Holger Rune cuando buscaba forzar el tercer set en el 'tie-break'.

El número uno del mundo notó alguna molestia en la zona lateral izquierda de su cuerpo y solicitó la entrada del fisio con 6-5 en el marcador del segundo parcial. Tras ser atendido, perdió el siguiente juego y aunque intentó jugar el desempate, prefirió retirarse ante las dificultades para sacar y golpear.

Alcaraz no confirma su presencia en las Finales ATP de Turín "Ahora voy a casa, me haré pruebas para ver la magnitud del problema y, a partir de ahí, ver cómo puedo ir a Turín al cine por cien", dijo. 04 nov 2022 - 18:35

De este modo, el campeón del US Open no pudo avanzar más en el torneo y no pudo certificar su condición de número uno hasta el final de temporada. Necesitaba ganar el título y ahora tendrá que tratar de asegurarlo en las Finales de la ATP de Turín (Italia).









El primer favorito estuvo muy incómodo desde el inicio, sobre todo en un primer parcial donde no pudo ofrecer su mejor nivel, demasiado errático y dominado por un Rune, que demostró que llega a este tramo final a buen nivel tras alcanzar la final en Basilea (Suiza).

El murciano no pudo imponer su juego y no pudo tener el control desde el fondo ante un rival que apenas le ofreció resquicios con el servicio. El de El Palmar sólo ganó seis puntos al resto y no tuvo ninguna bola de rotura en el primer set, lo que le impidió recuperar el 'break' que encajó en el sexto juego y que fue clave.

De todos modos, el número uno del mundo no se descentró y fue recuperando poco a poco su mejor tenis, gracias en buena parte a la mejoría con su primer servicio, con lo que evitó grandes sustos al saque pese a tener que afrontar una pelota de rotura en el primer juego.

Sin embargo, Rune no aflojó demasiado hasta los compases finales cuando ofreció sus primeras concesiones con el saque, con dos pelotas de 'break' con 4-3 que el español no consiguió sacar partido. La igualdad se mantuvo, pero el físico le pasó factura al murciano que decidió no alargar el dolor y una posible lesión en la 'muerte súbita'.

Auger-Aliassime anula a Tiafoe

El canadiense Felix Auger-Aliassime, octavo cabeza de serie, venció al estadounidense Frances Tiafoe (16) por 6-1 y 6-4 en una hora y 33 minutos y se clasificó a las semifinales del Masters de París-Bercy, en las que se medirá a Holger Rune.