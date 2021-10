Paula Badosa no perdona a Kerber y avanza a semifinales en Indian Wells

La tenista española Paula Badosa se clasificó brillantemente para las semifinales del torneo de Indian Wells (Estados Unidos), de categoría 1.000 de la WTA y que se disputa sobre pista dura, tras eliminar este jueves en cuartos de final a la alemana Angelique Kerber por 6-4, 7-5.

La jugadora catalana sigue con su firme andadura en el evento y tras dejar fuera en los octavos de final a la campeona de Roland Garros, la checa Barbora Krejcikova, tercera favorita y número cinco del mundo, tampoco ofreció demasiados resquicios en un igualado duelo ante la exnúmero uno del mundo, triple ganadora de 'Grand Slam', décima favorita y finalista en 2019.

Indian Wells no veía una semifinalista española desde que lo lograse Conchita Martínez en el año 2003 y ahora Badosa intentará emularla con el pase a la final ya que la oscense es la única jugadora nacional que ha disputado dos finales en este torneo, ambas perdidas, en 1992 y en 1996. Su rival será otra tenista al alza como la tunecina Ons Jabeur, duodécima cabeza de serie que dejó en el camino a la estonia Anett Kontaveit por 7-5, 6-3.

???? ?????????? ????



???? @paulabadosa defeats Kerber and becomes the first Spaniard since 2003 to reach a #BNPPO21 semifinals!?? pic.twitter.com/yyiVo1HIjY